https://static.news.ru/photo/2124319c-e9b3-11e9-9bc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Суд в Подмосковье приговорил к срокам от 1,5 до 4,5 года двух экс-сотрудников 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны за хищение 21 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. По делу также проходят двое бывших гражданских служащих.

Как сообщает ТАСС , фигуранты дела на протяжении 2009–2011 годов вносили в финансовые отчёты заведомо ложную информацию. Бывшие офицеры будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Гражданские служащие отделались условным сроком. Также суд взыскал с осуждённых более 20 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

Ранее News.ru писал, что бывшего замминистра обороны Украины Игоря Павловского обвинили в крупных хищениях. Преступление, как считают силовики, было совершено при закупке топлива для Минобороны. Из-за его действий государство недополучило 58 млн гривен ($2,35 млн).