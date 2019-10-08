Фото: Сергей Булкин/News.ru

Суд в Подмосковье приговорил к срокам от 1,5 до 4,5 года двух экс-сотрудников 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны за хищение 21 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. По делу также проходят двое бывших гражданских служащих.

Как сообщает ТАСС, фигуранты дела на протяжении 2009–2011 годов вносили в финансовые отчёты заведомо ложную информацию. Бывшие офицеры будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Гражданские служащие отделались условным сроком. Также суд взыскал с осуждённых более 20 млн рублей в качестве возмещения ущерба. 

Ранее News.ru писал, что бывшего замминистра обороны Украины Игоря Павловского обвинили в крупных хищениях. Преступление, как считают силовики, было совершено при закупке топлива для Минобороны. Из-за его действий государство недополучило 58 млн гривен ($2,35 млн).

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