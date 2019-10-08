Суд в Подмосковье приговорил к срокам от 1,5 до 4,5 года двух экс-сотрудников 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны за хищение 21 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. По делу также проходят двое бывших гражданских служащих.
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Ранее News.ru писал, что бывшего замминистра обороны Украины Игоря Павловского обвинили в крупных хищениях. Преступление, как считают силовики, было совершено при закупке топлива для Минобороны. Из-за его действий государство недополучило 58 млн гривен ($2,35 млн).
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