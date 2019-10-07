https://static.news.ru/photo/992fb62a-e936-11e9-b11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило экс-замминистра обороны страны Игорю Павловскому обвинительный акт о хищении 58 млн гривен ($2,35 млн). Преступление, как считают силовики, было совершено при закупке топлива для Минобороны.

Обвинительный акт был вручен бывшему чиновнику 7 октября, пишет издание « Украинские новости » со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника агентства в силовых службах Украины, в ближайшее время дело будет передано в Антикоррупционный суд.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура изменили подозрение Павловскому в хищении 149 млн гривен ($6,06 млн) на причастность к махинациям с 58 млн гривен при закупке у фирмы «Трейд Коммодити» топлива для Минобороны.

Как писал News.ru, ранее Международная неправительственная организация Transparency International осудила внесённый президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект, который позволит главе государства назначать главу НАБУ. В настоящий момент это может делать только Верховная рада. Парламентарии направили документ в Конституционный суд для вынесения экспертного заключения.