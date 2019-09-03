Конституционный суд Украины проведёт экспертизу президентского законопроекта о полномочиях украинского главы назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
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Согласно действующим законам, директора НАБУ назначает Верховная рада, а увольняет президент. Поправки в законодательство в случае принятия передадут полномочия Рады главе страны Владимиру Зеленскому. Кроме того, законопроект предоставит ему возможность создания независимых органов регуляции, осуществляющих мониторинг и контроль деятельности хозяйственных субъектов в разных сферах.
В случае если Конституционный суд Украины вынесет позитивное заключение, Рада может принять проект закона в первом чтении, для чего также необходим минимум в 226 голосов.
Ранее News.ru сообщил, что Рада подавляющим большинством голосов отменила депутатскую неприкосновенность. Против не проголосовал ни один из парламентариев.