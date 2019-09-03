https://static.news.ru/photo/ee354f5c-ce49-11e9-bc95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конституционный суд Украины проведёт экспертизу президентского законопроекта о полномочиях украинского главы назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как пишет РИА Новости , соответствующее обращение в КС во вторник, 3 сентября, направил украинский парламент. Решение поддержали 282 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно действующим законам, директора НАБУ назначает Верховная рада, а увольняет президент. Поправки в законодательство в случае принятия передадут полномочия Рады главе страны Владимиру Зеленскому. Кроме того, законопроект предоставит ему возможность создания независимых органов регуляции, осуществляющих мониторинг и контроль деятельности хозяйственных субъектов в разных сферах.

В случае если Конституционный суд Украины вынесет позитивное заключение, Рада может принять проект закона в первом чтении, для чего также необходим минимум в 226 голосов.

Ранее News.ru сообщил, что Рада подавляющим большинством голосов отменила депутатскую неприкосновенность. Против не проголосовал ни один из парламентариев.