https://static.news.ru/photo/16038a06-cf14-11e9-b7ce-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная неправительственная организация Transparency International осудила внесённый президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроект о расширении полномочий главы государства.

Как гласит заявление на сайте украинского филиала TI, предусмотренное законопроектом расширение полномочий украинского главы может привести к неоправданной концентрации власти в его руках. В Transparency International считают НАБУ, ГБР и государственных регуляторов исполнительными органами власти. Таким образом, они должны находиться в ведении парламента, а не президента.

Законопроект, вызвавший нарекания у международной организации, позволит Зеленскому в случае принятия назначать главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В настоящий момент это может делать только Верховная рада. Как сообщал News.ru, украинские парламентарии направили проект закона в Конституционный суд для вынесения экспертного заключения.