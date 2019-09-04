Международная неправительственная организация Transparency International осудила внесённый президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроект о расширении полномочий главы государства.
Как гласит заявление на
Законопроект, вызвавший нарекания у международной организации, позволит Зеленскому в случае принятия назначать главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В настоящий момент это может делать только Верховная рада. Как сообщал News.ru, украинские парламентарии направили проект закона в Конституционный суд для вынесения экспертного заключения.