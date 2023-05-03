Экс-сенатор Клинцевич: Кремлю и Москве не нужна допзащита после атаки БПЛА

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дополнительных мер безопасности для Кремля и Москвы после атаки дронов в общем не нужно, уверен бывший сенатор Совета Федерации, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. В комментарии NEWS.ru он отметил, что беспилотники, которые атаковали здание Кремля в ночь на 3 мая, могут летать не выше 100 метров, а средства ПВО в Москве работают системно.

Все у нас с безопасностью нормально. Они ничего большого не запускают и не запустят, шансов нет. А такие беспилотники [которые сбили над Кремлем] летят низко, на высоте ниже 100 метров, поэтому с этим все связано. Ничего (никаких дополнительных мер безопасности. — NEWS.ru) не нужно. У ПВО Москвы, как говорят военные, серьезные замесы. У нас все предпринято, все эшелонировано, все надежно, — уверяет Клинцевич.

При этом экс-сенатор отметил, что такие атаки в действительности не несут какой-либо угрозы для госчиновников. Он был уверен, что подобные акции против властей России со стороны Украины начнут предприниматься гораздо раньше.

Будет еще хуже — вне всякого сомнения они будут пытаться проводить такие акции, но опасности ни для работы президента, ни для каких-то государственных чиновников они не представляют. НАТО ведет против нас открытую необъявленную войну, и то, что это первый случай, нас немного удивляет. Я, честно говоря, думал, что это (атака дронов на Москву. — NEWS.ru) будет раньше. Но им (ВСУ. — NEWS.ru) перед контрнаступлением нужна морально-психологическая поддержка и всплеск положительных эмоций, — предполагает Клинцевич.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотных летательных аппарата. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает это как теракт и попытку покушения на главу государства. РФ оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Песков также добавил, что президент продолжает работать в обычном режиме.