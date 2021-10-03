Экс-мэр Владивостока задержан

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк задержан. В отношении него проводятся следственные действия. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Он находится в управлении, с ним проводят следственные действия, — сказал источник.

Уточняется, что бывшего главу администрации намереваются сделать подозреваемым. Тем не менее, официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

18 мая мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил о своей отставке. Он отметил, что за два года работы «командой администрации города было сделано немало». Экс-губернатор выразил надежду, что предыдущие шаги властей города станут хорошим подспорьем для Владивостока.

Позднее стало известно, что у Гуменюка провели обыски. Чиновника не задерживали, однако информацию об обысках в СК РФ подтвердили. Предполагается, что следственные мероприятия проводились по делу о махинациях с местами на кладбищах. Ещё позже стало известно, что у экс-мэра опять проводились следственные действия — правоохранители приехали к нему, чтобы задокументировать взятку.