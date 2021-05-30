https://static.news.ru/photo/05c4e8c6-c1a5-11eb-81af-96000091f725_660.jpg Фото: ovgumenyuk/instagram.com

Обыски проходят дома у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он отметил, что, по предварительным данным, чиновника не задерживали.

Что стало причиной обысков, пока не сообщается. Однако, как известно, 18 мая Гуменюк объявил об отставке. Он написал в соцсетях, что за два года работы «командой администрации города было сделано немало». Жители города писали в комментариях под постом, что жалеют об отставке Гуменюка.

В Следственном комитете по региону подтвердили позднее, что в доме у Гуменюка работают следователи.

Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка, — сообщила представитель СК Аврора Римская.

27 мая стало известно, что Дума Владивостока на очередном заседании приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы города. Депутаты рассмотрели заявление мэра города и единогласно приняли решение о прекращении его полномочий. Присутствовали 29 депутатов.

По словам источника РИА Новости, обыски у Гуменюка связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах.