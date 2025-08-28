День знаний — 2025
Экс-глава Восточно-Сибирской железной дороги попался на крупной взятке

Генпрокуратура: экс-главу ВСЖД обвиняют в получении взяток на 55 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура утвердила обвинение против бывшего руководителя Восточно-Сибирской железной дороги в сопряженном с вымогательством получении особо крупной взятки, сообщила пресс-служба ведомства. По версии следствия, он возглавлял организованную группу, получившую более 55 млн рублей за обеспечение беспрепятственных перевозок лесной продукции.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год начальник железной дороги в составе созданной и возглавляемой им организованной группы, в которую вошли гражданин иностранного государства и представители коммерческой организации, получил взятку в размере 55,5 млн рублей за беспрепятственное осуществление грузоперевозок лесной продукции железнодорожным транспортом, — говорится в сообщении.

Участники группы также чинили помехи для грузоотправителей, которые отказывались платить, уточнили в прокуратуре. Дело направили в Свердловский районный суд Иркутска. Уже арестовано имущество фигурантов на сумму более 275 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Новосибирске задержаны гендиректор клиники им. Мешалкина Александр Чернявский и его заместитель по экономике и финансам Артем Пухальский. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере при заключении госконтрактов. По версии следствия, фигуранты способствовали заключению государственных контрактов на поставку медицинского оборудования и расходных материалов с коммерческими структурами.

