Экс-глава подразделения Росатома получил взятку в 5 млн рублей

Бывший директор структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров получил взятку в размере 5 млн рублей от руководства строительной компании «Фенсма», сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Уточняется, что сумма была вручена за способствование заключению и реализации контрактов, в числе которых строительство открытого в 2023 году на ВДНХ павильона атомной индустрии «Атом».

В материале сказано, что один из учредителей «Фенсмы» и его супруга скрылись от следствия. Они объявлены в розыск.

Указанный в материалах дела павильон представляет собой крупнейший выставочный комплекс, посвященный ядерной энергии, — добавил собеседник агентства.

Ранее суд приговорил к 10 годам колонии экс-начальника управления департамента Минобороны России Владимира Вертелецкого. Его обвинили в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госзаказа. По этому делу также осудили бывшего начальника инженерной службы РВСН полковника Владимира Хорошунова — его приговорили к шести годам колонии.

До этого стало известно, что приговоренный к пяти годам колонии экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов займется изготовлением сетей от дронов. По словам его адвоката, генерал уже вышел на работу. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за мошенничество и подлог.