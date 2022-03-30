Экс-глава «Победы» предсказал, что цены на авиабилеты вырастут в два раза

Цены на авиабилеты вырастут на 50% и выше, заявил экс-глава российской авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. По словам предпринимателя, после введения санкций против отечественных фирм-авиаперевозчиков, стало значительно труднее закупать запчасти для самолётов, рассчитывать логистику и проводить техническое обслуживание воздушных судов. В связи с этим, спикер подчеркнул, что «лоукоста в такой ситуации быть не может», пишет «Коммерсант».

Сейчас, если поднять цены просто до уровня себестоимости, это уже плюс 30% роста к 2021 году. А ещё придется как-то закупать запчасти, стоимость логистики вырастет, поскольку прямые продажи уже невозможны, и придётся искать обходные каналы. Поэтому рост цен будет значительный. По многим маршрутам выросло полётное время — это медицинский факт. <...> Поэтому 50% — это ещё очень оптимистичный прогноз, — заявил Калмыков.

Со слов собеседника издания, все перечисленные последствия могут привести к тому, что перелёты будут «более дорогостоящей услугой» и станут элементом «роскоши».

<...> Кто-то ведь должен заплатить за это. Когда «Победа» летала из Красноярска в Новосибирск, люди летали туда в аквапарк на выходные — таких поездок уже не будет. Лоукоста в такой ситуации быть не может, — сказал он.

Иностранные производители отказались поставлять компоненты для отечественного самолёта МС-21, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он добавил, что партнёры отказываются это делать даже по предоплаченным заказам. Глава ведомства подчеркнул, что полную комплектацию для МС-21 планируется импортозаместить к 2024 году. До конца же этого года в подконтрольную эксплуатацию будет введено два самолёта.