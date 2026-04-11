День космонавтики: история праздника и почему его отмечают 12 апреля

Юрий Гагарин в скафандре «СК-1» перед историческим стартом космического корабля «Восток-1» с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года

10 апреля 1961 года Государственная комиссия официально утверждает человека, которому суждено отправиться в космос впервые. Первооткрывателем выбран старший лейтенант Гагарин с простым именем Юра. Молодой человек 27 лет от роду, получив извещение, написал трогательное письмо близким. На случай, если бы полет обернулся трагедией.

С этих событий начинается история Дня космонавтики. В новом материале NEWS.ru узнаем, почему День космонавтики отмечают 12 апреля, в чем суть праздника, а также традиции торжества.

История Дня космонавтики — день до часа икс

Работа кипит с самого утра. Сергей Королев с командой проверяет «Восток-1» на стартовой площадке. Под руководством ученого будет проведен исторический запуск пилотируемого корабля.

Константин Феоктистов, один из отцов-создателей «Востока-1», приходит на встречу к первому отряду космонавтов. Ученый будет рассказывать будущим летчикам о расчетном графике предстоящего полета. В это же время старший лейтенант Гагарин встречается с командой специалистов, которые будут обеспечивать запуск ракеты.

В тот же день Юрий Гагарин встречается с Николаем Каманиным, занимающимся отбором и подготовкой первого отряда космонавтов. Летчики обсуждают детали полета.

Землю можно облететь всего за полтора часа, но перед вылетом в космос Гагарину придется просидеть в ракете два часа. Морально и психологически это ожидание сильно воздействует на психику. Однако время ожидания сократить не удалось бы. На подготовку летательного аппарата к запуску и проверку работы всех датчиков уходит много времени.

Летчики-истребители ВВС Герман Титов (в центре слева) и Юрий Гагарин (в центре 2-й слева) в составе группы первого отряда космонавтов СССР знакомятся с космической техникой в Центре подготовки космонавтов Фото: РИА Новости

История Дня космонавтики — почему праздник отмечают 12 апреля

«Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной». С этой фразы начинается история Дня космонавтики. 12 апреля 1961 года старший лейтенант Гагарин садится в космический аппарат, чтобы отправиться в исторический полет.

Около девяти часов утра «Восток-1» покидает родную планету. Полчаса спустя корабль попадает в теневую часть Земли. Видимость за пределами иллюминатора нулевая. Еще полчаса спустя радиоприемники страны разрывает неожиданное сообщение — советский человек первым в мире оказался в космосе. Примерно в это же время Юрий Гагарин вновь видит планету.

Во время полета корабль совершил один оборот вокруг Земли. Научный прорыв близился к завершению.

Начинает работать тормозная система. «Восток-1» приближается к поверхности Земли. Наружный слой космического корабля нагревается, и Юрий Гагарин замечает, как вокруг корабля вспыхивает пламя.

На высоте около семи километров происходит отстрел крышки люка. Летчик покидает аппарат прямо в кресле.

На высоте примерно четырех километров раскрывается основной парашют. Он вытягивает космонавта из кресла. В этот момент аварийный запас, состоящий из радиостанции, радиопеленгатора, аптечки и небольшого количества съестного, отделяется и приземляется в неизвестной точке.

Гагарин касается земли в районе деревни Смеловка. Населенный пункт находится не так далеко от Энгельса. Полет завершился успешно.

Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1» перед стартом. Космодром Байконур, 12 апреля 1961 года. Кадр из документального фильма «Советы в космосе» Фото: РИА Новости

История Дня космонавтики — что происходит в Америке

Вторая половина двадцатого века прошла под знаком космической гонки между крупными державами — США и СССР. Оба государства стремились продемонстрировать свою технологическую мощь через достижения в космосе.

В 1957 году на орбиту выходит первый искусственный спутник Земли. Он принадлежал Союзной державе. Событие положило начало крупным достижениям в сфере освоения космического пространства.

Через несколько лет старший лейтенант Гагарин облетает планету. Он становится первым человеком, совершившим этот подвиг. Это событие вызвало огромный международный резонанс.

О полете Юрия Гагарина Алану Шепарду, которого готовят к первому полету в космос на пилотируемом корабле, сообщают по телефону. Известие становится для летчика шоком. В космосе он окажется меньше чем через месяц. Алан Шепард станет первым американцем, покинувшим пределы Земли.

Чуть позже президент Кеннеди в своем обращении поздравит мир и советских людей с научным прорывом.

История Дня космонавтики — слезы радости и общественный резонанс

Столица СССР сходит с ума — в лучшем смысле этого слова. Люди выбегают на улицы, чтобы разделить радость с окружающими. Слезы, счастливые улыбки, песни и поздравления можно было наблюдать на каждом углу. Вечерние номера газет посвящены первому полету советского человека в космос. Ликующая Москва раскупает свежую прессу. Завтра легкое помешательство охватит весь мир.

История Дня космонавтики: ликующая Москва Фото: ТАСС

Почему День космонавтики отмечают 12 апреля? Все просто — 12 апреля человек совершил выход в безвоздушное пространство бескрайнего космоса за пультом управления пилотируемого корабля. Этот полет ознаменовал начало нового витка развития человечества. В Союзе торжество впервые отметили спустя год.

Полет Гагарина стал олицетворением величия человеческого духа. Космонавт воспринимался как герой всего мира. После полета он совершил тур по многим странам, где его встречала ликующая толпа.

Первый космонавт стал иконой. Его лицо, изображение, цитаты можно встретить как в России, так и за рубежом. В честь его полета создаются фильмы, книги и документальные программы, а его фигура продолжает вдохновлять людей по всему миру. В День космонавтики в школах, библиотеках и университетах принято проводить тематические мероприятия и конкурсы, чтобы углубиться в суть праздника.

Студенты медицинского института в районе Манежной площади во время стихийной демонстрации в честь полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина в космос Фото: Михаил Озерский/РИА Новости

День космонавтики: история праздника и что означал полет в научном поле

Полет стал важнейшей вехой в истории науки и технологий. Он доказал, что человек способен выжить в экстремальных космических условиях. До этого было неизвестно наверняка, как именно будет реагировать человеческий организм на неблагоприятные условия безвоздушного пространства и невесомости.

Полет стал первым шагом к изучению воздействия микрогравитации, космической радиации и особенностей функционирования человеческого организма в условиях космического полета. Этот опыт стал основой для глубокого понимания того, как длительные космические полеты влияют на здоровье астронавтов.

Полет Гагарина открыл новые перспективы в научном познании Земли и Вселенной. С орбиты Гагарин увидел нашу планету как «единую голубую сферу». Этот образ оказал сильное воздействие на все науки, а также стал мощным символом в пропаганде охраны природы. Полет Юрия Гагарина вдохновил ученых, инженеров и исследователей на продолжение изучения космоса. Множество научных экспедиций, включая высадку человека на Луну, строительство космических станций и миссии к дальним планетам, стали возможными благодаря той научной и технической базе, которая была заложена первым полетом человека в космос.

