Мантуров: России отказали в поставке компонентов для самолёта МС-21

Иностранные производители отказались поставлять компоненты для отечественного самолёта МС-21. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что они отказываются это делать даже по предоплаченным заказам. Его слова приводит РИА Новости.

Нам отказано в поставке компонентов (для МС-21 - ред.) в рамках нашей широкой международной кооперации. При том что даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких, — цитирует его агентство.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жёсткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолётов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями.

Ранее об ускоренной разработке антикризисных мер для авиапрома сообщили в Росавиации. Данные решения направлены на сохранение авиатранспортных предприятий с учётом антикризисного опыта 2020 года.