Экс-директора Центра имени Хруничева осудили на пять лет за растрату

https://static.news.ru/photo/a98c33ce-b70f-11eb-b254-96000091f725_660.jpg Александр Селиверстов Фото: khrunichev.ru

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего генерального директора космического научно-производственного центра (КНПЦ) имени Хруничева Александра Селиверстова. Об этом сообщает ТАСС.

Селиверстов и заместители директора Ракетно-космического завода Виктор Ларин и Юрий Яковлев признаны виновными в растрате имущества с использованием своего служебного положения. Их уличили в закупках металла для ракет-носителей «Ангара» и «Протон-М» по завышенным ценам, притом без учёта альтернативных предложений. Наценка достигала 102%.

Селиверстову назначено наказание в виде пяти лет колонии. Его бывших заместителей <...> приговорили к 4,5 года колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде, — цитирует агентство решение суда.

Отмечается, что в результате действий осуждённых Центру имени Хруничева был причинён ущерб, превысивший 108 млн рублей. Скрывшийся от следствия руководитель «Компании МеталлРесурс» Руслан Уразгильдеев, чья компания выступала посредником, объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что обвинение по делу о хищении бюджетных денег в отношении экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня утверждено Генпрокуратурой. Бывшему главе Ивановской области вменяют хищение 700 млн рублей. Адвокаты уже получили копии обвинительных заключений. На данный момент неясно, какой именно суд будет рассматривать дело Меня.