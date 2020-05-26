Экс-духовнику Поклонской запретили покидать скит до церковного суда

https://static.news.ru/photo/1ce8d4ee-9fec-11ea-bf3e-fa163e074e61_660.jpg Отец Сергий Романов Фото: Средний Путь/youtube.com

Настоятель монастыря «Спорительница хлебов» на Урале схиигумен отец Сергий (Романов) не должен покидать места жительства до того, как он предстанет перед церковным судом из-за своей проповеди о чипировании и вакцинации.

Священнослужитель выступил с речью, в которой упомянул чипы, вакцинацию, теории о Германе Грефе и Билле Гейтсе. Клирик запрещён в служении с 27 мая, также он лишён права носить наперсный крест, сообщили в Екатеринбургской епархии. Его деятельность будет рассмотрена епархиальным судом, передаёт URA.RU.

Я неоднократно имел с вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз, и в присутствии других людей относительно содержания ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву, — говорится в указе митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Также схиигумен лишён права совершать богослужения и таинства, «не исключая чин экзорцизма», принимать исповеди и постригать в монашество. Священнослужителю разрешено носить крест священника и причащаться.

Как писал NEWS.ru ранее, настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников данной меры. Тех, кто призывает россиян соблюдать самоизоляцию и не ходить в храмы, священник предложил выселить в Биробиджан либо на острова Мартиника или Спиналонга. По его мнению, в стране тут же закончится «несуществующая коронавирусная эпидемия».