Священнослужитель РПЦ проклял посягающих на закрытие храмов из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/a572d5f0-87b2-11ea-bf38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников данной меры.

Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род! — заявил он во время проповеди 25 апреля, опубликованной в YouTube.

Тех, кто призывает россиян соблюдать самоизоляцию и не ходить в храмы, священник предложил выселить в Биробиджан либо на острова Мартиника или Спиналонга. По его мнению, в стране тут же закончится «несуществующая коронавирусная эпидемия».

Сергий призвал граждан страны выходить на улицы, не опасаясь полицейских и росгвардейцев, сажать картошку и овощи, пока не наступил голод, и ходить в храмы.

Ранее NEWS.ru писал, что в РПЦ осудили священнослужителей, призывавших россиян приходить в церкви на Пасху. В синодальном отделе внешних церковных связей подчеркнули, что рекомендации патриарха Московского и всея Руси Кирилла оставаться дома из-за пандемии игнорировать нельзя.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли 747. В Москве 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выздоровели, скончались 404.

В мире в настоящее время насчитывается более 2,9 млн инфицированных. Скончались более 202 тысяч человек, выздоровели свыше 817 тысяч.