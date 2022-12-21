Эхо пандемии: что мешает быстро убирать снег с улиц Москвы Столица борется с последствиями рекордного снегопада на фоне дефицита дворников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москву накрыл рекордный снегопад, и жители сразу начали жаловаться на плохую уборку улиц. Проблема с нехваткой дворников, возникшая еще в начале пандемии коронавируса, так и не решилась, и городские службы не смогли быстро очистить улицы от снега. О том, что происходит с уборкой улиц столицы, — в материале NEWS.ru.

В ночь с 17 на 18 декабря в Москве прошел рекордный за 80 лет снегопад: столько снега, по словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, не выпадало с 1941 года. Аэропорты задерживали рейсы. Как сообщает SuperJob, каждый четвертый москвич 19 декабря опоздал на работу из-за большого количества снега.

Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Все службы работают в плановом порядке, — написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Районные группы в соцсетях сразу после снегопада заполнились возмущениями горожан.

Ни одного трактора, ни одного дворника с лопатой нет уже несколько дней, — пишет житель Марьино.

Приходится убирать снег самим, управа бездействует в нашем районе, выехать из двора очень сложно, — жалуется жительница Медведково.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На этом фоне активизировались частные организации, которые предлагают убрать снег с территории и даже выкопать машину из сугроба — такие объявления начали появляться в большом количестве, сообщили в «Авито». Тем временем среди работодателей растет спрос на дворников.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе hh.ru, в период за ноябрь — декабрь в столице было открыто 370 вакансий дворников — в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. В среднем им предлагают 41,8 тысячи рублей, что на 2,3 тысячи больше, чем годом ранее.

Самые большие зарплаты предлагают частные компании и аэропорты. Однако и от муниципальных организаций вакансий достаточно. Жилищники разных районов предлагают работу дворникам с зарплатой от 30 тысяч (в Гольяново), а в некоторых районах (например, Митино), обещают платить до 65 тысяч рублей. Требования, как правило, минимальные: достаточно желания работать. Работодатель же обещает предоставить общежитие, оформить сотрудника по Трудовому кодексу, а для иностранцев — налоговый вычет.

Однако дворников все еще не хватает. Большинство экспертов, как писал NEWS.ru, считают, что трудовые мигранты, которые зачастую работали в коммунальной системе, постепенно покидают Россию на фоне военной операции, мобилизации и экономических проблем в стране.

Некоторые специалисты говорят, что число иностранных рабочих пока не изменилось. Но и в этом случае их недостаточно, чтобы закрыть потребность столицы, так как проблема с нехваткой дворников возникла значительно раньше. Как рассказал NEWS.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП Константин Крохин, число мигрантов, занятых уборкой улиц, значительно сократилось еще в начале пандемии коронавируса и с тех пор не восстановилось.

С пандемии у нас начался дефицит рабочих рук. Жилищно-коммунальное хозяйство было настроено на привлечение мигрантов, а мигранты не смогли приехать в связи с закрытием границ. После пандемии экономика и спрос стали трансформироваться. Мигранты, которые работали дворниками, начали переходить в другие отрасли — доставку, такси. Поэтому дефицит не был преодолен, — рассказал он.

По его словам, даже повышение зарплат не может помочь в борьбе с нехваткой рабочих, так как речь идет о тяжелом труде. Кроме того, в некоторых «жилищниках» дворники вынуждены выполнять норму, рассчитанную на нескольких человек, так как существует система «мертвых душ»: по документам сотрудников оформлено больше, чем реально работает. С последним явлением, как писал NEWS.ru, городские власти пытаются бороться, однако пока победить его не удается.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решать проблемы стараются механизацией, объяснил эксперт. Если дворник будет убирать снег не лопатой, а специальной техникой, его производительность вырастет как минимум в два раза. Кроме того, для работы в зимний период организации стараются нанять больше дворников, в том числе за счет вахтового трудоустройства жителей других регионов.

Однако при рекордном снегопаде, какой прошел в Москве, и этого недостаточно. Такая экстренная ситуация вынуждает привлекать временных рабочих и платить им сверхурочные — от двух до трех тысяч рублей за день работы. Во время последнего природного катаклизма, по словам Крохина, помогали и местные жители.

Москвичи с пониманием подходили к имеющимся проблемам, поддерживали работников. Жители больших домов часто участвовали, брали лопаты и откапывали. Снегопад действительно большой, это нестандартная ситуация, — рассказал он.

NEWS.ru направил в департамент ЖКХ Москвы запрос об причинах проблем при уборке столичных улиц от снега.

Сейчас, по данным комплекса городского хозяйства Москвы, городские службы убирают улицы круглосуточно, стараясь ликвидировать последствия снегопада. Для этого задействовали в том числе ресурсы инженерных компаний. Снег убирают около 120 тысяч человек. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков заявил, что город «мобилизовал дополнительные ресурсы», в том числе привлек на работы по уборке снега дополнительно около 40 тысяч сотрудников.