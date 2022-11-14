Отрицательный прирост: ждёт ли Россию отток трудовых мигрантов Эксперты прогнозируют изменение числа иностранных рабочих в стране, но статистика пока не отражает существенных изменений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская статистика пока не отражает изменений в количестве трудовых мигрантов в стране, а по некоторым пунктам даже показывает рост. Уже есть данные Росстата об оттоке людей в Узбекистан и Киргизию, традиционно считающиеся странами — донорами рабочей силы для РФ, хотя по этим данным пока сложно делать какие-либо выводы на этот счёт, потому что в них не конкретизируется гражданство пересекающих границу. Однако опрошенные NEWS.ru специалисты считают, что экономическая и социальная ситуация после начала военной операции и мобилизации может привести к снижению числа иностранных рабочих. Статистические результаты опроса можно будет увидеть уже в начале 2023 года.

То, что скрыто

По данным МВД, с января по сентябрь 2022 года 542,5 тысячи иностранцев получили российское гражданство — всего на семь тысяч меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Новых разрешений на временное проживание (РВП) и видов на жительство (ВНЖ) и вовсе стало немного больше. К сентябрю количество действующих патентов достигло 1,94 млн — годом ранее их было 1,7 млн. При этом в 2021 году действовали ограничения из-за коронавируса, которые снижали миграционную активность.

Росстат в своём отчёте отмечает снижение показателей международной миграции — из России в страны СНГ уехало на 39 тысяч человек больше, чем приехало обратно. Наибольший отток показали Армения, Киргизия и Узбекистан, а единственная страна, из которой приехало больше людей, чем уехало обратно, — Таджикистан. Однако Росстат публикует данные по миграционным потокам в целом, не разделяя въезжающих и выезжающих на россиян и иностранцев.

Фото: Максим Захарченко/NEWS.ru

Все опрошенные NEWS.ru эксперты говорят, что выводы о притоке и оттоке мигрантов на основании опубликованных государством данных сделать сложно. Старший научный сотрудник Центра демографических исследований ВШЭ Юлия Флоринская отметила, что сейчас нет данных по оттоку иностранных граждан из страны.

Количество [мигрантов] сохраняется более-менее стабильно, но без роста. Нет данных по оттоку, а количество находящихся [в стране] примерно такое же, [как и годом ранее] — на 25% ниже, чем до СOVID, и продолжает таким оставаться, — пояснила она.

О том, что сейчас рано подводить итоги отъезда мигрантов, сказала и заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. Она обратила внимание, что российская статистика отражает количество патентов, которые действуют как минимум год после получения.

Если эти люди уехали, то мы ничего об этом не узнаем. Мы ведём учёт по прибытию и даже из статистики МВД не узнаем, сколько из тех, кто приехал в первом — втором квартале, досидел до конца года, сколько потеряли работу, — подчеркнула Чудиновских.

При этом собеседница NEWS.ru считает, что общее количество мигрантов в стране всё же сократится. По её словам, видно это будет из статистики за начало 2023 года — в это время не случится привычного притока.

Сократится спрос на иностранную рабочую силу, сократятся места приложения. Эти ожидания основаны на здравом смысле: закрываются предприятия, пропадают рабочие места и, естественно, мигранты с большей вероятностью останутся у себя дома, чем приедут сюда с небольшой надеждой найти работу, — добавила Чудиновских.

В то же время председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов считает, что статистика Росстата уже показывает отток мигрантов. Раньше в Россию из стран СНГ въезжало больше людей, чем выезжало. Также он отметил, что работодатели за январь — сентябрь 2022 года оставили на 600 тысяч меньше вакансий в службе занятости, чем годом раньше. Однако и граждан на бирже труда стало меньше, обратил внимание эксперт.

Становится меньше мигрантов. Возможно, за счёт этого российские граждане трудоустраиваются и становится меньше безработных. <...> Российская экономика сокращается, а это значит, что потребуется меньшее количество работников, — объяснил Каримов.

Великобритания вместо России

Как рассказал NEWS.ru блогер и юрист в области миграционного права Александр Ким, поток иностранных рабочих в Россию уменьшился не сразу после 24 февраля и его сокращение изначально не было связано с началом боевых действий на территории Украины. По его словам, в первую очередь на нежелание мигрантов приезжать в страну повлияло резкое падение курса рубля — зарплаты в долларах стали ниже. После восстановления курса роль сыграли ограничения на вывод денег. Однако Ким продолжал получать запросы о помощи в приезде в Россию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во второй половине лета сильно сократилось число обращений, связанных с необходимостью приехать в Россию. Мобилизация повлияла сильно. После начала мобилизации обращений, связанных с необходимостью именно приезда в Россию, не было вообще. Сейчас в основном обращения связаны с желанием уехать из России, — отметил Ким.

Занимающаяся помощью иностранным рабочим правозащитница Валентина Чупик рассказала NEWS.ru, что из мигрантов в стране остаются либо те, кто «хорошо устроен», либо те, кто не понимает происходящих в РФ процессов. Первые стараются сохранить работу и место жительства. Остальные же покидают Россию.

Среди причин, по которым люди уезжают из страны, она назвала агрессивную риторику представителей правоохранительных органов, мобилизацию и экономический кризис — по её словам, сейчас невыплаты зарплат мигрантам стали массовым явлением. При этом настроения среди тех, кто уезжает, разные.

Есть у меня вал запросов «как написать отказ от гражданства», десятки обращений. Есть обращения даже о том, как избавиться от российского вида на жительство. Есть те, кто спрашивает, в какую страну лучше поехать. А есть те, кто спрашивает, когда, наконец, война кончится, — рассказала Чупик NEWS.ru.

По её словам, многие мигранты возвращаются из России в родные страны, но есть и другие случаи. Так, значительное число иностранцев отправились на сельскохозяйственные работы в Великобританию. Также люди едут в Чехию, Турцию, Арабские Эмираты.

Кроме того, правозащитница отмечает большой поток мигрантов в Мексику, откуда они планируют нелегально перебраться в США: из-за этого появились даже организации, которые обещают людям переезд в Америку и легализацию там. Валентина Чупик уверена, что это мошенники.

Александр Ким считает, что мигранты готовы вернуться в Россию, когда их труд станет более востребованным. Сам он связывает это с прекращением СВО на территории Украины. С одной стороны, считает он, при восстановлении экономики потребуются неквалифицированные рабочие, с другой, страна рискует столкнуться с изменением половозрастной структуры населения — сокращением числа экономически активных мужчин из сельской местности и малых городов. В результате удовлетворить потребность в рабочих можно будет только привлечением работников из Центральной Азии, уверен собеседник NEWS.ru.

Риторика по отношению к мигрантам в России в последнее время действительно изменилась. Как писал NEWS.ru, еще в начале февраля власти определились, что политика в отношении мигрантов будет более жёсткой — на этом настояли члены Совбеза. В октябре президент Владимир Путин провел отдельное заседание Совбеза, посвящённое изменениям политики в отношении миграции: он призвал «учитывать все существующие и потенциальные вызовы», а саму эту сферу назвал «крайне чувствительной для национальной безопасности».

Под мобилизацию в России мигранты также подпадают, если имеют российское гражданство. В то же время для иностранцев, подписавших контракт с Минобороны, с сентября введён упрощенный порядок получения российского паспорта. В Москве в связи с этим даже была создана дополнительная инфраструктура миграционного центра «Сахарово», которая делает поступление на службу в армию «максимально удобным» для иностранцев.