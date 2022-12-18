На Москву обрушится небывалый снегопад В Москве может быть побит рекорд суточного выпадения осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 50%, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом он добавил, что это неокончательные значения,ведь снегопад продолжится до вечера.

В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, метеорологи зафиксировали 15 мм осадков, что составляет почти 1/3 от всей месячной нормы. В Новой Москве в осадкомер попало 18 мм. В Подмосковье снега еще больше: в Долгопрудном и Можайске — 20 мм, в Коломне и Кашире — 22 мм, в Павловском Посаде — 23 мм, что составляет 50% от всего месячного объема положенного по климату снега, — написал Тишковец.

По словам метеоролога, снегопад продолжится в течение 18 декабря до 18-21 часов вечера. Тишковец считает, что за воскресенье в столице выпадет еще 5-10 мм, а значит, день ознаменуется рекордным показателем суточного максимума осадков за всю метеоисторию этого дня.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какой будет новогодняя погода в Москве. По его словам, декабрь в этом году выдался холоднее нормы, поэтому и Новый год тоже будет холоднее, чем обычно.