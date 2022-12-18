Синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в Новый год Синоптик Леус рассказал о новогодней морозной погоде в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какой будет новогодняя погода в Москве. По его словам, декабрь в этом году выдался холоднее нормы, поэтому и Новый год тоже будет холоднее, чем обычно, сообщает РЕН ТВ.

Долгосрочные прогнозы на декабрь говорили о том, что декабрь будет холоднее нормы, пока это подтверждается, значит можно продолжить этот прогноз на то, что и Новый год будет холоднее, чем обычно, — рассказал метеоролог.

Последние новогодние праздники, напомнил специалист, были достаточно теплыми, но этот год станет исключением и жителям и гостям столицы нужно готовиться к морозной погоде.

На сегодня, отметил Леус, в Москве уже «перевыполнена» декабрьская норма осадков, хотя прошла только половина месяца. В городе накопилось много снега, который просто не успевает таять.

Накануне в аэропортах Москвы более 40 рейсов задержали или отменили из-за непогоды. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны 27 рейсов, еще 17 отменены.