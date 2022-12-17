В аэропортах Москвы отменены и задержаны несколько десятков рейсов В аэропортах Москвы задержали и отменили более 40 рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропортах Москвы более 40 рейсов задержали или отменили из-за непогоды, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание». Во Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны 27 рейсов, еще 17 отменены.

К 10:50 мск во Внуково задержаны 8 рейсов, 10 отменены, в Домодедово отменили один рейс и задержали 13, в Шереметьево шесть рейсов задержаны и шесть отменены.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к 19 декабря высота снежного покрова в Москве может достичь рекордного показателя 1941 года. Он отметил, что из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас. Рекорд 1941 года составляет 34 см.

По словам эксперта, погода будет при этом неблагоприятной. Из-за повышенной влажности и ветра минус 6 градусов будут ощущаться как 13 градусов ниже нуля. Усилится ветер, ожидаются снежные заносы и метель. Погода стабилизируется 19 декабря, ночью столбик термометра может опуститься до 15 градусов ниже нуля.