Скользкая дорожка: отношение к мигрантам может лишить Москву чистых улиц

На фоне жалоб москвичей на гололедицу, неубранные тротуары и прочие атрибуты плохой работы системы ЖКХ, столичные власти говорят о снижении количества мигрантов в этой сфере. Однако многие иностранцы, возможно, сами не хотят приезжать на работу в мегаполис. Как выяснил NEWS.ru, условия работы в ГБУ «Жилищник» могут быть очень плохими, а зарплата — слишком низкой. Более того, сами мигранты жалуются, что заработанные деньги многим выплачивают не полностью, а трудиться иногда приходится за нескольких человек, которые в случае реализации коррупционных схем существуют лишь на бумаге.
9 декабря заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков
В последнее время в медиа часто появляются новости о проблемах, связанных с мигрантами. Согласно исследованию «Новой газеты» и «Важных историй» (признано Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента), антимигрантскую риторику
Сейчас мигранты почувствовали, что у нас дефицит труда, они тоже пытаются свои права защищать, многие отказываются. <...> На сегодняшний день властям осталось только объявить, что они сами отказываются от мигрантов, — сказал он.
Однако председатель ЦК Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов не согласился с такими выводами. По его словам, мигранты продолжают приезжать в Россию, потому что другие близлежащие страны не могут принять такое количество рабочей силы, — они возвращаются «не от большой любви к Российской Федерации, но от нищеты, от безысходности».
«Мёртвые души»
Улицы в Москве убирают сотрудники «Жилищников». Несмотря на общеупотребимое название, в столице нет единой организации с таким названием. У каждого района, кроме пяти зеленоградских и Новой Москвы, есть своя компания. Принадлежат они непосредственно городу, а управляются префектурами соответствующих округов. В департаменте ЖКХ Москвы заявили NEWS.ru, что не координируют работу «Жилищников», и посоветовали обращаться в департамент территориальных органов, куда NEWS.ru направил запрос, но на момент публикации не получил ответа.
В 2016 году за появление «мёртвых душ» в «Жилищниках» работы лишились главы управ Северного и Южного Бутово, а префект ЮЗАО получил выговор. Ситуация была настолько громкой, что об этом решении
Почему сто человек липовые? Почему я должен выяснять, что сто человек липа, эмпирическим путём? Надо мне писать прокурору сейчас... Пока неясно, украдены деньги или нет, но мы разберёмся, — кричит на записи человек, чей голос, как считают журналисты, мог принадлежать префекту ЮЗАО Олегу Волкову.
В 2018 году занимавший на тот момент пост главы Красносельского муниципального округа столицы Илья Яшин
Примерно в то же время следственное управление УВД по ЮВАО
Как рассказывают собеседники NEWS.ru, в 2021 году, несмотря на все попытки решить проблему, ситуация почти не изменилась. По словам члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константина Крохина, в «Жилищниках» и сейчас существует схема, которую он называет системой приписок, — «когда есть левые люди, которые не работают, но которые получают зарплату».
«Жилищник» — это государственное бюджетное учреждение, из него очень сложно вынуть деньги просто так, у него нет расчётного счёта. Один из способов воровства — «мёртвые души», приписки, — сказал он.
Эксперт объяснил, что в одной организации могут работать одни люди, быть оформленными другие, а деньги получать — третьи.
Зарплата с возвратом
В бюджете Москвы на 2022 год
В Интернете «Жилищники» размещают вакансии, в которых указаны совершенно разные зарплаты. Так, дворникам в
В любом случае, председатель ЦК Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов уверен, что декларируемые зарплаты — лукавство. По его словам, настоящая зарплата дворников составляет 25 тысяч рублей летом и 35 тысяч рублей зимой. Кроме того, он обращает внимание, что официально трудоустроенные мигранты из «Жилищников» платят большие налоги: кроме стандартных 13% НДФЛ, они каждый месяц покупают патент за пять с лишним тысяч рублей.
При этом правозащитник Александр Ким уверен, что не все работники ГБУ сейчас трудоустроены официально.
В связи с недавними инициативами «Жилищники» были вынуждены уволить многих рабочих, но уволить только на бумаге, чтобы они не числились, но по факту работали. Периодически бывают обращения, когда людям не выплачивают обещанную зарплату, но когда человек не является нанятым и у него нет подтверждающих документов, ему сложно что-либо доказать, — рассказал он NEWS.ru.
Трудоустроенные официально мигранты тоже сталкиваются с проблемами, рассказывают собеседники NEWS.ru. По словам правозащитника Бахрома Хамроева, сотрудники правоохранительных органов «беспредельничают» по отношению к мигрантам. В результате у работодателей появляется возможность давить на работника. Хамроев утверждает, что в случаях коррупционных схем людям угрожают, что их вышлют из России, если они не подпишут документы с фиктивными данными по зарплате. В результате напуганные мигранты подписывают бумаги, по которым их зарплата достигает 65 тысяч рублей, а на руки получают около 30 тысяч.
Член комитета по ЖКХ ТПП и председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин уверен, что в системе ЖКХ существует «мафиозная система», на вершине которой находятся чиновники, размещающие госзаказ. Куда конкретно передаются деньги, изначально направленные на зарплаты, он сказать затруднился. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов тоже обращает внимание, что мигранты отдают часть своих зарплат начальству.
Сегодня «Жилищник» — это на 90% мигранты, [все эти] 90% своим руководителям отдают часть денег. Непонятно, для них или для кого-то выше, — считает он.
За себя и за Сашку
Крохин тоже оценивает среднюю зарплату дворника-мигранта в Москве в 35–40 тысяч рублей. При этом, по его словам, человек выполняет работу, которую должны были выполнять три-четыре человека: кроме обязанностей дворника, он может, например, чистить мусорные камеры.
Я бы говорил, что существует схема освоения денег, по которой начисляется больше, чем граждане получают и должны получить. Тут нет прямого обмана, мигранту сказали руководители, что он получит 40 тысяч, он эти 40 тысяч и получает. А работы выполняет на 120 тысяч, по документам проходит 120 тысяч, и там записаны какие-то родственники, друзья, знакомые, — рассказал NEWS.ru Крохин.
Летом 2020 года дворники ГБУ «Жилищник района Левобережный» выходили на забастовку. Они жаловались не только на снижение зарплат (им перестали платить премию в 10 тысяч рублей, что сделало их доход равным окладу — 24 тысячи рублей), но и на переработки. Газета «Наш Север» писала, что дворники вместо семичасового рабочего дня трудились по 11-12 часов, а зимой убирали снег до часа ночи. Это был не первый случай протестов мигрантов. Так, в 2019 году Чертановский суд Москвы оштрафовал четверых сотрудников ГБУ «Жилищник» за акцию, которую те организовали, потому что им недоплачивали за переработки.
Председатель ЦК Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов называет переработки второй по важности проблемой, с которой сталкиваются сотрудники «Жилищников». По его словам, люди трудятся дольше, чем нужно, каждый день и за это им не платят.