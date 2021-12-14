Скользкая дорожка: отношение к мигрантам может лишить Москву чистых улиц

На фоне жалоб москвичей на гололедицу, неубранные тротуары и прочие атрибуты плохой работы системы ЖКХ, столичные власти говорят о снижении количества мигрантов в этой сфере. Однако многие иностранцы, возможно, сами не хотят приезжать на работу в мегаполис. Как выяснил NEWS.ru, условия работы в ГБУ «Жилищник» могут быть очень плохими, а зарплата — слишком низкой. Более того, сами мигранты жалуются, что заработанные деньги многим выплачивают не полностью, а трудиться иногда приходится за нескольких человек, которые в случае реализации коррупционных схем существуют лишь на бумаге.

9 декабря заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков отчитался , что за последние пять — семь лет мигрантов в жилищно-коммунальном хозяйстве столицы стало почти в два раза меньше. До этого сам Сергей Собянин рассказывал, что столичные власти уже давно реализуют программу постепенного замещения мигрантов на ключевых городских проектах специалистами из Москвы или других российских регионов. По его словам, они обладают более высоким уровнем квалификации.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В последнее время в медиа часто появляются новости о проблемах, связанных с мигрантами. Согласно исследованию «Новой газеты» и «Важных историй» (признано Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента), антимигрантскую риторику распространяют в основном «провластные СМИ и Telegram-каналы». В то же время жители Москвы жалуются на плохую уборку снега и улиц. Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в разговоре с NEWS.ru высказал предположение, что антимигрантская политика и проблемы с уборкой снега связаны между собой. По его словам, из-за плохих условий работы, обмана, низких зарплат и бюрократических сложностей мигранты просто не приехали в Москву этой зимой.

Сейчас мигранты почувствовали, что у нас дефицит труда, они тоже пытаются свои права защищать, многие отказываются. <...> На сегодняшний день властям осталось только объявить, что они сами отказываются от мигрантов, — сказал он.

Однако председатель ЦК Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов не согласился с такими выводами. По его словам, мигранты продолжают приезжать в Россию, потому что другие близлежащие страны не могут принять такое количество рабочей силы, — они возвращаются «не от большой любви к Российской Федерации, но от нищеты, от безысходности».

«Мёртвые души»

Улицы в Москве убирают сотрудники «Жилищников». Несмотря на общеупотребимое название, в столице нет единой организации с таким названием. У каждого района, кроме пяти зеленоградских и Новой Москвы, есть своя компания. Принадлежат они непосредственно городу, а управляются префектурами соответствующих округов. В департаменте ЖКХ Москвы заявили NEWS.ru, что не координируют работу «Жилищников», и посоветовали обращаться в департамент территориальных органов, куда NEWS.ru направил запрос, но на момент публикации не получил ответа.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2016 году за появление «мёртвых душ» в «Жилищниках» работы лишились главы управ Северного и Южного Бутово, а префект ЮЗАО получил выговор. Ситуация была настолько громкой, что об этом решении объявлял лично мэр Сергей Собянин. Тогда в СМИ даже появилась аудиозапись, предположительно, одного из совещаний в префектуре.

Почему сто человек липовые? Почему я должен выяснять, что сто человек липа, эмпирическим путём? Надо мне писать прокурору сейчас... Пока неясно, украдены деньги или нет, но мы разберёмся, — кричит на записи человек, чей голос, как считают журналисты, мог принадлежать префекту ЮЗАО Олегу Волкову.

В 2018 году занимавший на тот момент пост главы Красносельского муниципального округа столицы Илья Яшин рассказывал , что муниципальные депутаты направили в Следственный комитет заявления с просьбой проверить все «Жилищники» из-за подозрений в коррупции. Политик был уверен, что к происходящему причастен лично Пётр Бирюков.

Примерно в то же время следственное управление УВД по ЮВАО возбудило сразу 20 дел в связи с фиктивным трудоустройством в ГБУ «Жилищник района Люблино». По данным журналистов, фигурантом каждого дела был отдельный сотрудник, который, как считали правоохранительные органы, участвовал в схеме с «мёртвыми душами»: люди за разовое вознаграждение предоставляли свои данные, их оформляли как сотрудников организации, а зарплату, которая перечислялась на счёт «работника», фигуранты забирали себе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как рассказывают собеседники NEWS.ru, в 2021 году, несмотря на все попытки решить проблему, ситуация почти не изменилась. По словам члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константина Крохина, в «Жилищниках» и сейчас существует схема, которую он называет системой приписок, — «когда есть левые люди, которые не работают, но которые получают зарплату».

«Жилищник» — это государственное бюджетное учреждение, из него очень сложно вынуть деньги просто так, у него нет расчётного счёта. Один из способов воровства — «мёртвые души», приписки, — сказал он.

Эксперт объяснил, что в одной организации могут работать одни люди, быть оформленными другие, а деньги получать — третьи.

Зарплата с возвратом

В бюджете Москвы на 2022 год заложено 593,3 млрд рублей на жилищно-коммунальное хозяйство в целом, в 2021 году на эти цели закладывалось 548 млрд рублей, а в 2020 году — 538,7 млрд рублей . Посчитать траты «Жилищников» по открытым данным невозможно. Например, «Жилищник Таганского района» в последний раз публиковал бухгалтерскую отчётность за 2018 год. Такая же ситуация наблюдается на сайтах многих других «Жилищников» ЦАО. Даже на сайте «Реформа ЖКХ», где публикуются открытые данные по всем управляющим компаниям России, данные о многих «Жилищниках» не содержат полной информации.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Интернете «Жилищники» размещают вакансии, в которых указаны совершенно разные зарплаты. Так, дворникам в Вешняках или в Южном Тушино обещают платить от 40 до 45 тысяч рублей, а в Метрогородке — от 22,4 до 29 тысяч рублей до вычета налогов. Ещё в 2018 году заммэра Москвы по вопросам ЖКХ утверждал , что дворник в столице получает 45 тысяч рублей. Однако в 2021 году журналисты писали , что из-за пандемии и оттока мигрантов заплата поднялась и теперь стартует от 40 тысяч рублей.

В любом случае, председатель ЦК Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов уверен, что декларируемые зарплаты — лукавство. По его словам, настоящая зарплата дворников составляет 25 тысяч рублей летом и 35 тысяч рублей зимой. Кроме того, он обращает внимание, что официально трудоустроенные мигранты из «Жилищников» платят большие налоги: кроме стандартных 13% НДФЛ, они каждый месяц покупают патент за пять с лишним тысяч рублей.

При этом правозащитник Александр Ким уверен, что не все работники ГБУ сейчас трудоустроены официально.

В связи с недавними инициативами «Жилищники» были вынуждены уволить многих рабочих, но уволить только на бумаге, чтобы они не числились, но по факту работали. Периодически бывают обращения, когда людям не выплачивают обещанную зарплату, но когда человек не является нанятым и у него нет подтверждающих документов, ему сложно что-либо доказать, — рассказал он NEWS.ru.

Трудоустроенные официально мигранты тоже сталкиваются с проблемами, рассказывают собеседники NEWS.ru. По словам правозащитника Бахрома Хамроева, сотрудники правоохранительных органов «беспредельничают» по отношению к мигрантам. В результате у работодателей появляется возможность давить на работника. Хамроев утверждает, что в случаях коррупционных схем людям угрожают, что их вышлют из России, если они не подпишут документы с фиктивными данными по зарплате. В результате напуганные мигранты подписывают бумаги, по которым их зарплата достигает 65 тысяч рублей, а на руки получают около 30 тысяч.

Член комитета по ЖКХ ТПП и председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин уверен, что в системе ЖКХ существует «мафиозная система», на вершине которой находятся чиновники, размещающие госзаказ. Куда конкретно передаются деньги, изначально направленные на зарплаты, он сказать затруднился. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов тоже обращает внимание, что мигранты отдают часть своих зарплат начальству.

Сегодня «Жилищник» — это на 90% мигранты, [все эти] 90% своим руководителям отдают часть денег. Непонятно, для них или для кого-то выше, — считает он.

За себя и за Сашку

Крохин тоже оценивает среднюю зарплату дворника-мигранта в Москве в 35–40 тысяч рублей. При этом, по его словам, человек выполняет работу, которую должны были выполнять три-четыре человека: кроме обязанностей дворника, он может, например, чистить мусорные камеры.

Я бы говорил, что существует схема освоения денег, по которой начисляется больше, чем граждане получают и должны получить. Тут нет прямого обмана, мигранту сказали руководители, что он получит 40 тысяч, он эти 40 тысяч и получает. А работы выполняет на 120 тысяч, по документам проходит 120 тысяч, и там записаны какие-то родственники, друзья, знакомые, — рассказал NEWS.ru Крохин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Летом 2020 года дворники ГБУ «Жилищник района Левобережный» выходили на забастовку. Они жаловались не только на снижение зарплат (им перестали платить премию в 10 тысяч рублей, что сделало их доход равным окладу — 24 тысячи рублей), но и на переработки. Газета «Наш Север» писала, что дворники вместо семичасового рабочего дня трудились по 11-12 часов, а зимой убирали снег до часа ночи. Это был не первый случай протестов мигрантов. Так, в 2019 году Чертановский суд Москвы оштрафовал четверых сотрудников ГБУ «Жилищник» за акцию, которую те организовали, потому что им недоплачивали за переработки.

Председатель ЦК Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов называет переработки второй по важности проблемой, с которой сталкиваются сотрудники «Жилищников». По его словам, люди трудятся дольше, чем нужно, каждый день и за это им не платят.