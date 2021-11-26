ЕГЭ в России предложили сделать добровольным

Единый государственный экзамен в России могут сделать необязательным. С такой инициативой выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В беседе с URA.RU она отметила, что ученики могут сдавать его добровольно. Она уточнила, что сразу отменить тестирования во всей стране просто невозможно.

Понятно, что сразу ЕГЭ отменить не получится, но его можно попробовать хотя бы начать реформировать. Конечно, самый лучший вариант — добиться того, чтобы выбор ЕГЭ стал добровольным, а не обязательным, как сейчас, — подчеркнула она.

Лантратова предложила увеличить число устных, творческих заданий на выпускных госэкзаменах. Чтобы ученики могли продемонстрировать, насколько они эрудированны, грамотны, интеллектуально одарены.

По её словам, сейчас дети боятся поставить лишнюю точку или галочку не туда. Она против ЕГЭ, тем более, что в Госдуме его считают несовершенным, потому что он оценивает не реальные знания детей, а уровень подготовки к однотипным заданиям.

Ранее Рособрнадзор заявил, что всегда открыт для любых предложений по единому государственному экзамену (ЕГЭ). По словам главы ведомства Анзора Музаева, предложение председателя СК Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ также готовы обсудить, однако конкретные идеи от него пока не поступали.