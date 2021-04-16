Ефремов впервые за полгода встретился с женой

https://static.news.ru/photo/d345c2c4-9ec4-11eb-9a47-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В учреждениях Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Белгородской области отменили запрет на свидания, введённый ранее из-за пандемии коронавируса. Благодаря этому осуждённый на 7,5 года колонии за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов наконец-то смог встретиться со своей женой Софьей Кругликовой.

Из-за коронавирусных ограничений с родными, в том числе с женой, Михаил Ефремов мог лишь разговаривать по телефону и обмениваться письмами. Недавно из исправительной колонии его привозили в Москву, где он надеялся встретиться с супругой, но не успел, — сообщает издание Общественной наблюдательной комиссии «Газета ОНК».

В издании отметили, что с женой Ефремов увиделся впервые за последние полгода. Его ещё хотят посетить адвокаты, чтобы подписать кассационную жалобу. По данным ОНК, условия содержания в исправительной колонии Ефремова в целом устраивают.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин заявил, что его доверитель трудится в швейной мастерской, где изготавливаются защитные комбинезоны. Артист вставляет в них молнии. Пока он не занимается никакой творческой самодеятельностью в колонии, но если появится такая возможность, то он готов.

8 июня 2020 года артист за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон доставки Lada. Его водитель на следующий день умер в реанимации. Авария произошла на Смоленской площади в Москве. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, 22 октября Мосгорсуд сократил срок заключения на шесть месяцев, писал NEWS.ru.