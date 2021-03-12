Адвокат: Ефремов вернулся к работе в колонии и каждый день звонит жене

https://static.news.ru/photo/576fb614-833f-11eb-9ceb-96000091f725_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин сообщил, что актёр после возвращения в ИК-4 в Белгородской области из Москвы уже вернулся к работе и ежедневно связывается со свой супругой.

Я после Москвы не ездил ещё туда. Но связь у нас с ним есть. Хорошо он себя чувствует, проблем у него никаких нет. Он уже давно вернулся к работе в колонии — сразу, как из СИЗО поступил, в тот же день, — рассказал юрист «Москве 24».

Адвокат напомнил, что его доверитель трудится в швейной мастерской, где изготавливаются защитные комбинезоны. Ефремов вставляет в них молнии.

Хархорин отметил, что актёр пока не занимается никакой творческой самодеятельностью в колонии, но готов включится в такую деятельность, если появится возможность. Со своей женой Ефремов может общаться практически без ограничений, добавил адвокат.

Он вообще каждый день жене звонит. Есть такая возможность. У него есть карточка специальная, есть номера телефонов, которые утверждены администрацией колонии. По этим номерам телефонов он может звонить. Сколько там номеров, не знаю: может быть, два, пять, пятьдесят — всё с разрешения администрации, как договорится, — сказал Хархорин.

Ранее стало известно, что Ефремова выдвинули на премию «Ника» в номинации «Лучшая роль второго плана» за его работу в фильме режиссёра Андрея Смирнова «Француз», передавал NEWS.ru.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Актёр отбывает наказание в белгородской колонии.