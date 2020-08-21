Ефремов не вспомнил, сидел ли он за рулём и разбивал ли головой стекло

https://static.news.ru/photo/4bb342ae-e3b3-11ea-85b4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов во время заседания в столичном Пресненском суде заявил, что не помнит, разбил ли в результате аварии лобовое стекло своего автомобиля.

По его словам, он был неправильно пристёгнут. Ремень безопасности проходил через шею, а не через грудь артиста. Поэтому Ефремов и мог разбить стекло.

Как отметил подсудимый, он мог накинуть ремень безопасности, а потом его отцепить. Актёр сказал в суде, что недавно увидел лобовое стекло автомобиля. По его признанию, он мог его разбить, но удара не помнит.

Ещё такой момент — я не стремился сесть за руль. Я шел за карточкой из паба — эти кадры сделаны в другой день, я не разворачивался, и этой карточки Райффайзен банка у меня до сих пор нет, — сказал артист.

Также Ефремов заметил, что в машине, судя по имеющимся видео, находились трое. Кроме того, подсудимый не может вспомнить, на каком именно сиденье он находился.

Я не помню, где я сидел, но я смотрел видео, и в машине был третий человек, — цитирует актёра РИА Новости.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев в суде говорил, что в момент ДТП на заднем сиденье джипа Михаила Ефремова находился пассажир.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как передавал NEWS.ru, Ефремов заявил, что сидел на пассажирском месте в своём автомобиле Jeep Grand Cherokee в момент аварии со смертельным исходом. По словам артиста, он уверен в этом на 90%.