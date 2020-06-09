Ефремов готов дать показания и сотрудничать со следствием

Актёр Михаил Ефремов, который стал виновником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, готов давать показания.
Он готов давать показания и всячески сотрудничать со следствием. Пока Михаил Олегович плохо себя чувствует, поэтому пока его не допрашивают, — рассказал адвокат артиста Виталий Чернышов.
По словам юриста, Ефремов готов оказать любую помощь семье погибшего. При этом звезде пока не предъявили обвинение. Он находится в статусе подозреваемого,
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.
Актёр задержан, ему грозит обвинение по ч. 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Отвечая на вопрос, стоит ли лишать артиста званий, он отметил, что «об этом мы вообще не думаем».
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