Единороссы в Госдуме не поддержат инициативу о наказании за фейки о ценах

https://static.news.ru/photo/a9e38f88-80ec-11eb-b1f9-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Фракция «Единая Россия» в Государственной думе не станет поддерживать инициативу депутата Анатолия Выборного об уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты с помощью информационных вбросов в медиа. В немалой степени такая позиция связана с тем, что такой проект закона не обсуждался, сообщил первый зампредседателя фракции Андрей Исаев.

По его мнению, проблема распространения недостоверной информации о стоимости продуктов требует экспертной проработки. Без неё инициативы не могут получить одобрения.

Законопроект депутат не согласовывал и не прорабатывал с фракцией, поэтому поддержан он не будет, — цитирует Исаева пресс-служба фракции.

Ранее NEWS.ru писал, что с инициативой наказания за фейки, ведущие к росту цен на продукты, выступил депутат Госдумы Анатолий Выборный. Он предложил дополнить Уголовный кодекс статьёй о манипулировании рынком, согласно которой виновных необходимо наказывать штрафами и лишением свободы.

В Совете Федерации такую меру сочли преждевременной и усомнились в необходимости подобной детализации законодательства. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не сформирована позиция по этому вопросу.