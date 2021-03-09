В Совфеде оценили инициативу лишать свободы за фейковую информацию о ценах

https://static.news.ru/photo/4eb968ae-80dc-11eb-83bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о детализации законов о запрете фейковых новостей остаётся открытым. Как пояснил зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, пока рано внедрять наказание в виде лишения свободы за распространение недостоверной информации — в частности, о росте цен на продукты.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил ввести за такой проступок уголовную ответственность. Он заявил о необходимости лишать свободы до трёх лет либо наказывать штрафом от 200 до 800 тысяч рублей за искусственное создание панического спроса. Однако, как отмечает Башкин, недостоверная информация о ценах на продукты не является проблемой сама по себе.

Острая проблема не фейки в отношении роста цен на продукты, а острая проблема — фейки в целом, которые могут пугать в любой сфере нашей жизни. И, собственно, у нас установлена ответственность за ложные сообщения в средствах массовой информации, в сетях, которые могут повлечь за собой серьёзные социально-экономические последствия, — приводит слова парламентария «Москва 24».

Он призвал всерьёз задуматься о том, нужна ли подобная детализация законодательства. Иначе есть риск, что появится уголовная ответственность за фейки в области снабжения лекарственными средствами, за неверную информацию о сносе аварийного жилья и в области других тем, на которых можно спекулировать беспокойством граждан. Единороссы в Госдуме также не поддерживают инициативу Выборного.

Как ранее писал NEWS.ru, в Кремле осведомлены об инициативе наказывать за распространение недостоверных сведений, которые провоцируют повышенный спрос на продукты и рост цен на них. Но, как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пока неясно, каким именно образом это предлагается сделать.