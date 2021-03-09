В Кремле осведомлены об инициативе наказывать за фейки о ценах на продукты

https://static.news.ru/photo/bcbcf978-80c4-11eb-a180-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле осведомлены об инициативе наказывать за распространение недостоверных сведений, которые провоцируют повышенный спрос на продукты и рост цен на них. Но, как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пока неясно, каким именно образом это предлагается сделать.

Представитель Кремля отметил, что, хотя цены на продукты в стране находятся под давлением ряда факторов, на данный момент их влияние эффективно сдерживается правительством и ситуацию с ценами на продовольственные товары удаётся держать под контролем.

На рынке ощущается давление ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты к волатильности. Но правительство достаточно эффективно амортизирует влияние этих факторов, — заявил Песков.

В декабре 2020 года президент Владимир Путин уделил значительное внимание вопросу роста цен на базовые продукты питания на совещании по экономическим вопросам с членами правительства. Глава государства критически оценил ситуацию с ростом цен, после чего кабмин объявил о принятии комплекса мер для сдерживания роста.

Как ранее писал NEWS.ru, зампред комитета Совфеда по социальной политике Владимир Рязанский поддержал идею введения наказания за распространение недостоверных сведений, которые провоцируют повышенный спрос на продукты и рост цен на них. При этом он отметил, что законодателям необходимо определиться с тем, к какой ответственности — административной или уголовной — привлекать виновных.