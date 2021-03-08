В Совфеде одобрили идею санкций за фейки, ведущие к росту цен

https://static.news.ru/photo/efd67654-80ba-11eb-a31b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Владимир Рязанский поддержал идею введения наказания за распространение недостоверных сведений, которые провоцируют повышенный спрос на продукты и рост цен на них. При этом он отметил, что законодателям необходимо определиться с тем, к какой ответственности — административной или уголовной — привлекать виновных.

Конечно, наказание за такие действия необходимо в любой случае, ведь речь идёт о распространении заведомо ложной информации с серьёзными последствиями, — цитирует сенатора РИА Новости.

Он добавил, что в российском законодательстве уже предусмотрено наказание за распространение фейковых новостей. В связи с этим следует уточнить, достаточно ли его в таких случаях или потребуется принятие новых нормативных актов.

Рязанский отметил, что первыми на сообщения о росте цен на продукты в результате ажиотажного спроса на них реагируют социально незащищённые слои населения. Они же сильнее всего от этого страдают. По мнению сенатора, лучшим способом решения проблемы может быть установление постоянных цен на товары первой необходимости.

Ранее NEWS.ruт писал, что с инициативой наказания за фейки, ведущие к росту цен на продукты, выступил депутат Госдумы Анатолий Выборный. Он предложил дополнить УК РФ статьёй о манипулировании рынком, согласно которой виновные будут наказываться штрафами и лишением свободы.