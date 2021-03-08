В Госдуме намерены наказывать за фейки, ведущие к росту цен на продукты

https://static.news.ru/photo/8a1cc936-8069-11eb-a127-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный разработал поправки к Уголовному кодексу, которые позволят наказывать россиян за распространение ложной информации, провоцирующей ажиотажный спрос на продукты и рост цен.

В качестве наказания он предлагает штрафы и тюремное заключение, сообщают «Известия».

Новые нормы дополняют статью УК 185.3. «Манипулирование рынком» новой третьей частью, в которой появляется ответственность за «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», — отмечается в поправках.

Выборный считает, что россиян можно наказывать в размере от 200 до 500 тысяч рублей (физические лица) или лишением свободы до трёх лет, а также от 500 до 800 тысяч рублей (юридические лица). Издание отмечает, что идею народного избранника уже поддержала Федеральная антимонопольная служба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущие производители мяса птицы и яиц на территории России договорились о сдерживании роста цен на продукцию. Решение принимали участники рынка, входящие в Национальный союз птицеводов. Об этом сообщили представители пресс-службы Минсельхоза. В ведомстве объяснили динамику цен рядом факторов.