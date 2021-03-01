Российские производители договорились о сдерживании цен на яйца и птицу

https://static.news.ru/photo/70c3c410-7b3e-11eb-b569-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущие производители мяса птицы и яиц на территории России договорились о сдерживании роста цен на продукцию. Решение принимали участники рынка, входящие в Национальный союз птицеводов. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили представители пресс-службы Минсельхоза по итогам совещания главы ведомства Дмитрия Патрушева c производителями.

В ведомстве объяснили динамику цен рядом факторов, а именно подорожанием кормов, снижением объёма производства (произошло из-за распространения птичьего гриппа) и сокращением импорта инкубационных яиц. Последнее эксперты связывают с тем, что в некоторых государствах Евросоюза был зафиксирован рост инфекционных заболеваний среди животных.

Минсельхоз запланировал снизить уровень зависимости от импортных яиц путём стимулирования внутреннего производства. Так, на совещании главы ведомства с участниками рынка был обговорён вопрос поэтапного повышения ставки ввозной таможенной пошлины на продукцию указанных категорий. Предлагается повысить ставку с 1 января 2022 года до 5%, а ещё год спустя — до 15%.

Также власти рассматривают вариант, при котором капитальные затраты на строительство и развитие объектов для производства инкубационного яйца со следующего года будут возмещаться.

Ещё одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на один килограмм произведённой и реализованной продукции. Это решение может действовать до 1 октября текущего года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, власти уже приняли меры по стабилизации цен. Одним из решений в этом направлении было введение квот и пошлин на вывоз зерна. Принятые меры уже замедляют внутренний рост на основные корма и культуры. Минсельхоз ожидает, что стабилизация произойдёт в течение двух месяцев.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории России цены на продукты выросли почти в восемь раз больше, чем в странах Евросоюза. Еда в РФ стала стоить дороже на 8,2%, а в ЕС — на 1,1%. Об этом свидетельствуют показатели, обнародованные специалистами Росстата.