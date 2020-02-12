https://static.news.ru/photo/6a3220c4-4e3f-11ea-83ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Единая Россия» планирует обсудить с ГИБДД идею создания единой базы данных о пробеге автомобилей, зарегистрированных на территории страны. Об этом рассказал координатор проекта «Безопасные дороги» и первый зампред думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.

По его словам, в базе будет содержаться информация о марке автомобиля, его номере и изменении пробега, фиксируемом при проведении техосмотра. Депутат подчеркнул, что эти сведения должны быть открытыми и бесплатными. Они необходимы не только покупателям подержанных машин, но и страховщикам для расчёта износа автомобиля.

Нам нужно создать систему, при которой продавец подержанного автомобиля не будет заинтересован в скрутке пробега, — цитирует Афонского сайт партии.

Ранее NEWS.ru писал, что автодилеры предложили ввести штрафы в размере до 1 млн рублей за сокрытие реального пробега автомобилей. Инициативу планируют обсудить в Госдуме.