Членство расстрелявшего собак депутата Законодательного собрания Кировской области Вячеслава Ягдарова в партии «Единая Россия» приостановлено. В организации поддержали объективное расследование произошедшего.
Глава отделения Игорь Васильев выразил уверенность, что сотрудники правоохранительных органов дадут оценку случившемуся вне зависимости от депутатского статуса Ягдарова,
Партия, со своей стороны, поддерживает объективное расследование случившегося и в соответствии с уставом партии приостановила членство Вячеслава Ягдарова в «Единой России», — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, депутат Законодательного собрания Кировской области оказался фигурантом уголовного дела. Его подозревают в убийстве двух охотничьих собак.
Животных, которые принадлежали местному жителю, он застрелил из ружья «из хулиганских побуждений без значительного повода».
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