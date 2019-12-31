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3 января, в день памяти святителя Петра, после окончания божественной литургии состоится крестный ход вокруг исторической территории Высоко-Петровского монастыря. Благодаря нему москвичи смогут начать новый год с молитвы первому прославленному святому, сообщается на сайте Московского патриархата.

Ежегодный маршрут Петровского крестного хода проходит вокруг исторической территории обители — по Петровскому бульвару, ул. Петровка и Крапивенскому пер., говорится в сообщении. В Московском патриархате отметили, что Петровский крестный ход...