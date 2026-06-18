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18 июня 2026 в 16:20

Джем-желе из жимолости: рецепт густого рубинового варенья с кисло-сладким вкусом

Фото: D-NEWS.ru
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Джем-желе из жимолости — это ароматное кисло-сладкое лакомство с желеобразной текстурой. Густая, полупрозрачная масса с ярким рубиновым оттенком прекрасно подходит для тостов и в качестве начинки для выпечки.

Для приготовления понадобится: 1 кг спелой жимолости, 1 кг сахара, 20 г желатина (или 15 г агар-агара).

Рецепт: жимолость переберите, пюрируйте ягоды блендером до однородной массы. Переложите пюре в кастрюлю, добавьте сахар, перемешайте и оставьте на 30–60 минут, чтобы ягоды пустили сок.

Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, снимая пену. Варите 10–15 минут, пока сахар не растворится. Отдельно замочите желатин в 100 мл холодной воды на 10–15 минут. Снимите ягодную массу с огня, добавьте набухший желатин и перемешайте до полного растворения.

Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова неоднократно готовила джем по этому рецепту и дала совет: если вы хотите идеально гладкую консистенцию без кусочков ягод, протрите готовую массу через мелкое сито перед добавлением желатина.

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Проверено редакцией
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