Икра из кабачков — прошлый век: готовлю из них сливочную намазку на хлеб — без майонеза

Икра из кабачков — прошлый век: готовлю из них сливочную намазку на хлеб — без майонеза

Сливочная намазка из кабачков — это нежнейший, ароматный и невероятно вкусный крем, который станет вашим фаворитом на завтрак, перекус или даже для праздничного стола.

Для приготовления понадобится: 2 средних кабачка (около 500 г), 1 луковица, 1 морковь, 2 плавленых сырка, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: лук и чеснок мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Кабачки нарежьте мелкими кубиками. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, затем кабачки. Тушите под крышкой до мягкости овощей (10–15 минут), периодически помешивая.

Посолите, поперчите, добавьте паприку. Остудите овощи. В чашу блендера сложите тушеные овощи, разломанные плавленые сырки, рубленую зелень, чеснок. Взбивайте до однородной пастообразной консистенции.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова лично опробовала этот рецепт. Намазка из кабачков получилась невероятно нежной. Совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в него немного лимонного сока или яблочного уксуса для легкой кислинки — это освежит вкус.

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