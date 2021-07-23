Дворник в Москве устроил себе жильё в камере для мусора

Дворник устроил себе место для жилья в одной из камер для мусора в подвале дома в Таганском районе Москвы.
Судя по рассказу местной жительницы, который она
Местные жители пожалели бездомного и в комментариях к посту отметили, что мужчина живёт в таких условиях не от хорошей жизни. Некоторые пользователи вспомнили, что в советское время всем дворникам предоставлялось хорошее жильё и никто никогда в таких условиях не жил.
Ранее стало известно, что калининградец узнал в интеллигентом дворнике давно потерянного отца. Житель Калининграда Дмитрий Никифоров узнал в прославившемся в Сети дворнике из Томска отца, которого не видел около 40 лет.