Калининградец узнал в интеллигентом дворнике давно потерянного отца

https://static.news.ru/photo/78996060-8fe7-11eb-9e60-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот из видео/Sputnik Meedia/youtube.com

Житель Калининграда Дмитрий Никифоров узнал в прославившемся в Сети дворнике из Томска отца, которого не видел около 40 лет.

Работник коммунальных служб Виталий Никифоров прославился после интервью томскому телеканалу 14 февраля. Отвечая на вопросы журналистов о любви, дворник цитировал группу The Beatles и говорил на французском языке.

45-летний капитан дальнего плавания Дмитрий Никифоров, увидев ролик с дворником в Интернете, понял, что герой видео кажется ему знакомым. Он связался с матерью, взял у неё фотографии отца, давно не живущего с семьёй, и понял, что дворник — его папа.

Дмитрий, когда узнал, очень обрадовался. Он в таком состоянии был! Не мог поверить до конца, — рассказала KP.RU супруга калининградца Олеся.

Родители Дмитрия развелись, когда ему было четыре года. Отца он с тех пор не видел. Повзрослев, мужчина пытался найти родителя, но безуспешно. Сейчас Никифоров-младший находится в рейсе, который продлится ещё три месяца. Летом он хочет поехать в Томск на встречу к отцу. Также выяснилось, что у капитана дальнего плавания есть сводный 26-летний брат. Родственники уже пообщались по телефону.

Ранее российский актёр Сергей Маковецкий рассказал, что так и не простил отца, бросившего семью до его рождения, передавал NEWS.ru.