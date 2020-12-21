Маковецкий признался, что не может простить бросившего мать отца

https://static.news.ru/photo/767e8598-4394-11eb-b5b6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Маковецкий Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Российский актёр Сергей Маковецкий рассказал, что ему так и не удалось простить отца, который бросил семью ещё до его рождения.

Он рассказал, что родители забрали заявление о женитьбе, после чего отец бросил беременную мать Маковецкого прямо на пороге ЗАГСа.

Они сделали вид, что поженились. А потом он ушёл, — приводит слова Маковецкого MK.RU.

Актёр поделился, что отец начал посещать мать только в последние годы её жизни и наотрез отказывался входить в дом, если там находился его сын, с которым они так и не нашли общий язык.

Мама умерла в 2001 году. 19 лет прошло, а я до сих пор не могу ни принять это, ни понять. Для меня это до сих пор необъяснимо, — заявил Маковецкий.

По словам актёра, он предпринимал попытки найти отца в зрелом возрасте и даже выяснил его имя — звали его Василий Ткач. Однако отец скончался ещё до того, как актёр успел увидеться с ним лицом к лицу.

Актёр выразил благодарность своей матери, которая поддержала при поступлении в театральное училище и не стала отговаривать сменить профессию.

В середине декабря NEWS.ru писал, что актёр Сергей Маковецкий заболел коронавирусом.