Маковецкий признался, что не может простить бросившего мать отца

Российский актёр Сергей Маковецкий рассказал, что ему так и не удалось простить отца, который бросил семью ещё до его рождения.
Он рассказал, что родители забрали заявление о женитьбе, после чего отец бросил беременную мать Маковецкого прямо на пороге ЗАГСа.
Они сделали вид, что поженились. А потом он ушёл, —
приводитслова Маковецкого MK.RU.
Актёр поделился, что отец начал посещать мать только в последние годы её жизни и наотрез отказывался входить в дом, если там находился его сын, с которым они так и не нашли общий язык.
Мама умерла в 2001 году. 19 лет прошло, а я до сих пор не могу ни принять это, ни понять. Для меня это до сих пор необъяснимо, — заявил Маковецкий.
По словам актёра, он предпринимал попытки найти отца в зрелом возрасте и даже выяснил его имя — звали его Василий Ткач. Однако отец скончался ещё до того, как актёр успел увидеться с ним лицом к лицу.
Актёр выразил благодарность своей матери, которая поддержала при поступлении в театральное училище и не стала отговаривать сменить профессию.
В середине декабря NEWS.ru писал, что актёр Сергей Маковецкий заболел коронавирусом.