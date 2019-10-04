https://static.news.ru/photo/4b6981b0-e7fa-11e9-a767-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В воскресенье, 6 октября, будет ограничено движение на западе Москвы в связи с проведением полумарафона «Моя столица».

Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter .

Если вы планируете поехать на запад города, то обратите внимание на изменения, — говорится в сообщении.

Как передаёт ЦОДД, ограничение будет действовать с 08:00 до 20:00. Для проезда автотранспорта закроют улицу Косыгина от Мосфильмовской до Ленинского. Кроме того, будет ограничена парковка. Перекрытый участок автолюбителям советуют объезжать по Третьему транспортному кольцу и Университетскому проспекту.

Сегодня на Воробьёвых горах полумарафон «Моя столица» (да, несмотря на обещанный первый снег). С 08:00 до 20:00 для машин закроют улицу Косыгина от Мосфильмовской до Ленинского, парковку тоже ограничат. Объезжайте по ТТК и Университетскому. pic.twitter.com/rfqYlkR8n9 — ЦОДД (@gucodd) 6 октября 2019 г.

Как ранее писал News.ru, до 20 октября этого года ограничено движение на территории набережной Тараса Шевченко в Москве. Причиной стало проведение аварийных работ.