https://static.news.ru/photo/f71a504e-e4fc-11e9-8157-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

До 20 октября 2019 года движение на территории набережной Тараса Шевченко в Москве ограничили. Причиной является проведение там аварийных работ.

Об этом журналистам сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Ограничения движения в связи с аварийными работами на набережной Тараса Шевченко действует в районе дома 14А, строения 52 и дома 15 по 20 октября круглосуточно, — передаёт сообщение АГН «Москва».

Движение будет невозможно по одной полосе. Кроме того, на набережной организуют приоритетное право проезда с ликвидацией парковочного пространства.

Ранее News.ru писал, что на северо-востоке столицы осуществляется строительство инженерных сетей. В связи с этим ограничено движение на улицах Сущёвский Вал и 1-я Ямская. Ограничения будут действовать по 7 октября 2019 года.