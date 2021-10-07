«Извращение»: блогер Саглиани оценил пранк с «ограблением» пенсионерки

В Тюмени трое молодых людей засняли уличный пранк, в котором сымитировали ограбление пожилой женщины. Их задержали. Силовикам парни объяснили, что хотели «стать блогерами». В разговоре с NEWS.ru блогер Илья Саглиани заявил, что пранкеры не подумали о последствиях и должны понести ответственность. Он подчеркнул, что начинать нужно с простых добрых роликов, а этот пранк назвал извращённым.

Психологически у людей мотивация любым способом завладеть подписчиками. Наблюдается везде такая тенденция, что за хайп люди готовы прыгать с самых высоких точек, ломать себе руки и ноги, лишь бы попасть в Интернет. Психологически люди неосознанно преследует цель стать известными, но никто не думает о последствиях, — заявил Саглиани.

Блогер подчеркнул, что авторы пранка выбрали «не тот формат, не тот сценарий». Им нужно было снять life-видео, либо такой пранк, в котором присутствует здоровая атмосфера.

Но у это этой истории две стороны медали: если они хотят стать блогерами, то они имеют право снимать пранки, но эта тема для пранка провокационная. Вместо того, чтобы снять хороший пранк или какое-нибудь life-видео, они снимают пример преступления, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что выступает против таких извращённых роликов, когда люди показывают вещи, с которым борются полиция и госструктуры.

Я не считаю, что здесь какой-то криминал, но мне кажется, что ребята выбрали не тот формат, не тот сценарий. Можно было посмотреть Мишу Литвина, посмотреть, что людям заходит, а ребята сделали очень непрофессионально и попали под ответственность, — сказал блогер.

По его словам, если люди хотят стать блогерами, то нужно начинать с простых добрых роликов и «добивать» аудиторию с помощью какой-то сюжетной линии. Он добавил, что авторы пранка не ожидали, что такая «простая со стороны ситуация» может оказаться плачевной.

В первую очередь надо подумать, а потом сделать, а не как в этом случае, где сначала сделали, а потом подумали, — резюмировал блогер.

Ранее о пранке со старушкой написал Telegram-канал SHOT. Молодые люди сымитировали нападение на пожилую женщину, роль которой играл один из них. На видеозаписи двое молодых людей подъезжают к бабушке на электровелосипеде, один выхватывает у нее сумку, при этом пенсионерка падает. В инцидент вмешались прохожие, которые задержали пранкеров. Молодые люди заявили в отделении полиции, что хотят стать блогерами. На них составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

27 сентября суд в Санкт-Петербурге арестовал другого блогера Сергея Чепкасова за неповиновение силовикам. Примечательно, что мужчина был одет в полицейскую форму, чтобы снимать ролики для соцсетей.