Блогера в полицейской форме арестовали в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге арестовал одетого в полицейскую форму блогера Сергея Чепкасова за неповиновение полиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, что блогер надевал полицейскую форму не менее семи раз. Первый раз его задержали в июне. Он занервничал, когда встретил настоящих полицейских, и его доставили в отдел МВД. Был составлен протокол за незаконное ношение форменной одежды. Чепкасов объяснил поступок тем, что снимал ролики для соцсетей.

При последнем задержании он отказался сесть в служебную машину и стал сопротивляться.

Решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга он признан виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Мужчине назначили наказание в виде административного ареста на срок пять суток, — сообщили в пресс-службе.

На видео из спецприёмника он заявляет, что «после последнего раза ликвидировал форму» и больше не надевал.

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