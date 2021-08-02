Пранкер сядет за розыгрыш с коронавирусом в метро

Пресненский суд Москвы приговорил к заключению в колонии общего режима блогера Кароматулло Джаборова, который устроил пранк с коронавирусом в столичном метро. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы судов города.

Пранкера осудили по статье о хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Он проведёт за решёткой два года четыре месяца.

Соучастникам мужчины, Станиславу Мелихову и Артуру Исаченко, назначили по два года условно с испытательным сроком в три года.

Адвокат блогера Роман Шахманов отметил, что его подзащитный может выйти из колонии уже через три недели. В связи с этим защита не будет обжаловать приговор.

Джаборов полностью признал вину и с учётом времени, проведённого в СИЗО, будет отпущен на свободу через три недели. Это произойдёт, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор. Мы не будем этого делать, — подчеркнул юрист.

В 2020 году Джаборов в поезде столичной подземки сымитировал приступ коронавируса и напугал пассажиров. Реакцию людей он снял на камеру, видео опубликовал в Интернете. Обвинение просило для него четыре года лишения свободы.

Ранее адвокат Джаборова Алексей Попов заявил, что в действиях подзащитного отсутствует состав преступления. По его словам, акция призвана привлечь к эпидемии внимание властей.