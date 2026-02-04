Два яблока, корица и ложка манки — на выходе сладкая яблочная лепешка с ароматом корицы за 15 минут

Два яблока, корица и ложка манки — на выходе сладкая яблочная лепешка с ароматом корицы за 15 минут

Беру пару спелых яблок, щепотку ароматной корицы и немного манки — готовлю волшебный десерт прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для моментального сладкого перекуса или уютного завершения ужина.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, с хрустящими карамельными краями лепешка и нежная, сочная, тающая яблочная серединка с теплым ароматом корицы.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных яблока, 1 яйцо, 2 ст. л. манной крупы, 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. корицы, 1 ст. л. муки, сливочное масло для жарки. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Смешайте яблочную массу с яйцом, сахаром, корицей, манкой и мукой. Дайте постоять 5 минут, чтобы манка немного набухла. Разогрейте сковороду, растопите масло. Выложите тесто, разровняйте в лепешку. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут, пока низ не станет золотистым. Аккуратно переверните и жарьте еще 4–5 минут без крышки. Подавайте теплой, при желании — с шариком мороженого или взбитыми сливками.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.