30 марта 2026 в 22:29

Два человека заразились опасной болезнью в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два человека заразились оспой обезьян в Подмосковье. Пациентов с температурой госпитализировали в Домодедовскую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

Правда, — заявили в пресс-службе медучреждения, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с распространением оспы обезьян в мире продолжает ухудшаться, а число заразившихся в последние годы выросло в разы. По его словам, динамика заболеваемости вызывает серьезные опасения. Он отметил, что механизмом передачи оспы обезьян остается воздушно-капельный путь. Заражение происходит при длительном тесном контакте.

До этого в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон. Во вторник, 24 марта, региональное ведомство выявило один случай заболевания у местного жителя, которого госпитализировали в инфекционный стационар.

