15 апреля 2026 в 11:00

Думаете, эклеры — это только десерт? Я готовлю их с печенью трески — поразительная закуска за 5 минут

Сам бы никогда не поверил, что заварное пирожное может быть не только сладким десертом, но и сытной закуской для фуршета. Теперь же этот рецепт надежно закрепился в моей кулинарной книге.

Что понадобится

Для заварных пирожных: вода — 250 мл, сливочное масло — 100 г, соль — 0,5 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., мука пшеничная — 150 г, яйца — 3–4 шт. (в зависимости от размера).

Для начинки: печень трески консервированная — 1 банка (около 230 г), яйца вареные — 3 шт., зеленый лук — 3–4 перышка, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Воду, масло, соль, сахар довожу до кипения. Всыпаю муку, вымешиваю до гладкого кома. Прогреваю 2 минуты на малом огне. Остужаю 10–15 минут.

Ввожу яйца по одному. Отсаживаю тесто шариками 3–4 см. Выпекаю при 200 °C 15 минут, затем при 170 °C 20–25 минут. Остужаю.

Печень трески разминаю, смешиваю с рублеными яйцами и луком, солю, перчу. Срезаю верхушки пирожных, наполняю начинкой, накрываю. Охлаждаю 30 минут.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
