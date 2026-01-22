Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Дрожжи, мука, творожок — вот и весь секрет. Пеку булочки-подушки — хрустящие сверху и тающие внутри

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Дрожжи, мука, творожок — вот и весь секрет. Пеку булочки-подушки — хрустящие сверху и тающие внутри. Это гениально просто и невероятно вкусно: идеальная домашняя выпечка для тех, кто любит, когда от сдобы невозможно оторваться.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно воздушные, высокие булочки с аппетитной золотистой корочкой и мягчайшей, тающей мякотью, которая буквально растворяется во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г творога, 1 яйцо, 7 г сухих дрожжей, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 70 г мягкого сливочного масла. Для смазки: 1 желток. Смешайте теплое молоко, дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. В глубокой миске разотрите творог с яйцом, добавьте опару, соль и растопленное масло. Постепенно введите муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и поставьте в тепло на 1–1,5 часа, пока оно не удвоится. Обомните тесто, разделите на 12 равных частей, сформируйте круглые булочки и выложите на противень с пергаментом. Дайте расстояться 30 минут. Смажьте взбитым желтком и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до румяного цвета. Подавайте теплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
