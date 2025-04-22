Драники из молодой капусты с яйцом: идея для завтрака за 15 минут!

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Драники из молодой капусты с яйцом

Готовим нежные оладьи из молодой капусты с яйцом! Тонкие, хрустящие по краям и удивительно сочные внутри — эти оладушки из капусты станут вашим новым любимым блюдом для легкого завтрака. Всего 95 ккал в одной порции, но сколько удовольствия!

Молодую капусту (300 г) тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками, чтобы она дала сок. Добавьте два яйца, столовую ложку цельнозерновой муки (или овсяных хлопьев, перемолотых в кофемолке), щепотку куркумы для цвета и мелко нарезанный укроп. Тесто должно быть влажным, но не жидким. Разогрейте антипригарную сковороду с каплей оливкового масла (можно использовать кулинарную кисть). Выкладывайте массу ложкой, формируя тонкие оладьи. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Подавайте со свежим йогуртом, смешанным с чесноком и зеленью, или с ломтиками авокадо. Эти оладьи хороши и теплыми, и холодными — их можно взять с собой на работу или подать как гарнир к рыбе. Хруст свежей капусты, нежность яйца и легкая пряность превращают простые ингредиенты в настоящее наслаждение для тех, кто следит за фигурой!

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