Драники, чао. Эти творожные лепешки «Сочные» с зеленью и чесноком жарятся за 10 минут — мягче лаваша и ароматнее хачапури

Беру творог, яйца и муку — и жарю творожные лепешки «Сочные» с зеленью и чесноком, которые получаются мягче лаваша и ароматнее хачапури.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, нежные лепешки с хрустящей корочкой, внутри — влажная, чуть тягучая текстура, а аромат свежей зелени и чеснока делает их такими аппетитными, что устоять невозможно.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 3–4 столовые ложки муки, большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 2–3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки черного перца, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой или пробейте блендером до однородной пасты. Добавьте яйца, соль, перец, тщательно перемешайте. Муку всыпайте постепенно — тесто должно получиться мягким, слегка липнущим к рукам, но не забитым. Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс, добавьте в тесто и перемешайте.

Сформируйте из теста лепешки влажными руками, чтобы масса не прилипала. Разогрейте сковороду с маслом, выложите лепешки и жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или просто к чаю — они исчезают со стола в мгновение ока.

